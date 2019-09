publié le 19/09/2019 à 06:33

Ils ne représentent que 2% des usagers mais 20% des morts sur la route. Les motards vont bénéficier d'un permis de conduire aménagé.

La trajectoire de sécurité est présenté ce jeudi 19 septembre. Le dispositif sera intégré à l'examen 2020. L'accent sera mis sur la prise des virages afin d'augmenter la sécurité et de faire baisser les statistiques. En dehors des grandes villes, les sorties de route dans les virages sont à l'origine de 42% des accidents mortels, selon les chiffres de la sécurité routière.

En pleine forêt, André suit ses trois élèves à moto sur une route départementale. Il donne ses conseils. "Vous avez l'abord d'un virage et vous vous placez un peu à l'extérieur pour mieux voir et être plus à l'aise", dit-il. Sur la route, les élèves accélèrent, ralentissent et enchaînent les virages. Après 15 minutes d'exercice, certains ne sont pas encore très à l'aise. La loi impose 20 heures de conduite obligatoire pour le permis moto. Les trajectoires sont enseignées mais pas encore évaluées.

À écouter également dans ce journal

SNCF - Jean-Pierre Farandou remplacera Guillaume Pépy début 2020. Le nouveau directeur est actuellement patron de KEOLIS, la filiale transports en commun du groupe et est âgé de 62 ans.

Italie - Emmanuel Macron était en visite à Rome pour renouer le fil avec Giuseppe Conte. Après une année de tensions, les deux dirigeants se sont dit d'accord pour un mécanisme automatique de répartition des migrants.

Ligue des Champions - Le Paris-Saint-Germain a battu le Real Madrid de Zidane 3 à 0, mercredi soir, au Parc des Princes grâce à un doublé de DI Maria et un but de Meunier en fin de partie. Les absences de Neymar mais aussi de Mbappé et Cavani n'ont pas pesé.