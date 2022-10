Elle veut que "le nom et l'image" de leur enfant ne soient plus utilisés à des fins politiques. Une semaine après la mort de Lola, tuée par une ressortissante algérienne, ses parents souhaitent pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans "la sérénité, le respect et la dignité", ont indiqué leurs avocats au lendemain d'une manifestation en présence d'Éric Zemmour.

Vendredi 21 octobre, un autre rassemblement, cette fois volontairement apolitique, a eu lieu dans le Pas-de-Calais à Fouquereuil, la commune d'où est originaire le père de la collégienne de douze ans. Au total, environ 300 personnes y ont participé et le souhait des parents de la jeune fille a été respecté. Devant le grand portrait de Lola, ses deux frères aînés, silencieux et dignes, ont accueilli les gestes de soutien et ramassé quelques fleurs en toute sobriété.

Les habitants de Fouquereuil ou de plus loin ont été gagnés par l'émotion. "C'est important de montrer qu'il y a du monde autour de ses parents" explique ainsi une participante, elle-même grand-mère d'une petite Lola d'à-peu-près le même âge. "C'est tellement horrible ce qui est arrivé à cette petite fille", ajoute une autre femme, très émue, qui a fait 80 kilomètres pour pouvoir déposer sa carte.

Des collégiennes à peine plus âgées que la jeune victime ont été marquées par le drame. "Cela fait peur", résume l'une d'entre elles. Outre la tristesse, la colère revient aussi dans les paroles. Ainsi, "on espère que Lola pourra reposer en paix et que la justice sera faite", réclame une participante. "Il est urgent que ça bouge. Il y a une enfant de douze ans qui est décédée, si on n'est pas en colère maintenant, on n'y sera jamais", poursuit un homme.

Les obsèques de Lola se tiendront lundi. Les parents de la victime souhaitent que ses funérailles se déroulent également dans le calme et sérénité.

À écouter également dans ce journal

Mobilisation - Une centaine de jeunes ont manifesté mercredi 19 octobre devant un lycée de Clermont-Ferrand pour réclamer le droit de porter des vêtements à caractère religieux.

International - La commission chargée de faire la lumière sur le rôle de Donald Trump dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, a cité vendredi 21 octobre l'ex-président à comparaître "le ou autour du 14 novembre".

Football - Le PSG a conforté sa première place en s'imposant 3 à 0 sur le terrain du mal classé Ajaccio, vendredi 21 octobre en match d'ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info