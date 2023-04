De plus en plus de maires font état de leur lassitude. Celui de Tréogat, dans le Finistère a fait un burn-out, avant que le conseil municipal ne démissionne. La commune est désormais gérée par des fonctionnaires, mandatés par la préfecture.

Jean-Pierre Miagoux, élu maire en 2020, a jeté l'éponge en décembre dernier, trop de dossiers, et pas assez d'agents pour l'épauler : "Dans une petite commune, il y a une charge administrative qui est importante. Il faut être un couteau suisse, ce qui entraîne un stress. Un soir, je planchais, et en me réveillant, je me suis dit 'Je ne peux pas continuer'. C'était une préservation de la santé, et de ma vie familiale.

Faute de candidat pour reprendre le fauteuil de maire, depuis début avril, Virginie Chevalier et deux autres fonctionnaires, nommés par le préfet, gèrent les affaires courantes de la commune : "J'ai un mariage fin mai. On gère à peu près tout. De la tondeuse qui était tombée en panne alors qu'il y avait un match de football, tout ce qui est état civil, les demandes d'aménagements."

De nouvelles élections sont organisées le 18 juin prochain, mais si Tréogat ne trouve pas de maire, elle devra fusionner avec la commune voisine.

