publié le 29/12/2016 à 13:34

À quelques jours du réveillon du nouvel an, l’association Prévention routière publie les résultats d’une enquête intitulée "Les Français, le réveillon du nouvel an et l'alcool au volant", dans lequel on apprend qu’un tiers des Français a déjà vu repartir un conducteur ayant trop bu. "Ce chiffre-là est inquiétant, insiste Anne Lavaud, déléguée générale de l’association. Et ça nous renforce dans notre idée que chaque année il faut porter les messages de prévention".



Sur le site Monmodedemploi.fr, des conseils fiables sont donnés pour éviter des accidents de la route. "Les vraies solutions, celles qui sont sûres à 100%, c’est d’anticiper et de rester dormir là où on fait la fête, c’est de désigner un capitaine de soirée et c’est aussi de prendre tous les modes de transports en commun, qui restent à disposition dans la plupart des villes", détaille Anne Lavaud.

"Au même titre qu’on prépare son réveillon, son repas, une belle robe, il faut anticiper son retour. Au réveillon, neuf Français sur dix nous disent qu’ils vont consommer de l’alcool. En moyenne, c’est quatre verres. Au-delà de deux verres, il ne faut pas conduire", ajoute la déléguée générale de l’association Prévention routière.