publié le 15/11/2018 à 08:30

La colère ne faiblit pas à Marseille. "Gaudin assassin", ont crié des manifestants qui étaient plus de 8.000 dans les rues de la ville selon la préfecture, au soir du mercredi 14 novembre. Tous réclament des comptes après la mort de huit personnes la semaine dernière dans l'effondrement de plusieurs immeubles.



"En ce moment c’est plus que triste et révoltant ce qui se passe. J’ai très peur que ça prenne des années et que les responsables politiques s’en sortent. Et moi je ne veux pas qu’ils s’en sortent, je veux vraiment qu’ils soient derrière les verrous, parce que ce sont eux les délinquants", plaide Anne, une manifestante, au micro de RTL.

Partie de la rue d'Aubagne, la manifestation a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre aux abords de l'Hôtel de ville. Jets de pétards et de barrières d'un côté, gaz lacrymogènes de l'autre. Au total, cinq personnes ont été interpellées.

À écouter également dans ce journal

- Dans la Nièvre la stupéfaction encore ce matin après la mise en examen de huit personnes pour des viols sur quatre enfants. Parmi elles Nathalie, 48 ans, placée sous contrôle judiciaire elle clame son innocence. Elle se dit par ailleurs convaincue que son conjoint, placé lui en détention, est innocent.



- Le Brexit se précise encore un peu plus. Le gouvernement britannique a donné hier soir son feu vert au projet d'accord conclu avec Bruxelles. Reste désormais à le faire adopter au Parlement et valider par les dirigeants européens. En conférence de presse mercredi 14 novembre, Michel Barnier, le négociateur en chef a salué une "étape décisive".



- Les annonces d'Édouard Philippe mercredi matin sur RTL n'ont pas convaincu tous les gilets jaunes. RTL a rencontré Sandrine, salariée dans le social, qui fait chaque jour 70 km pour aller travailler. Comme d’autres, elle sera dans la rue samedi 17 novembre.