publié le 22/01/2019 à 07:24

Les PME, vulnérables sur le web. Cette problématique sera au cœur des débats à partir d'aujourd'hui au Forum International de la Cybersécurité, à Lille. Les attaques informatiques sont de plus en plus à être signalées contre les sociétés modestes et ne ciblent plus seulement les grandes entreprises.



Les hackers agissent souvent de la même manière. Ils commencent par s'infiltrer dans le système de l'entreprise dans lequel ils cryptent toutes les données avant de demander une rançon pour tout décrypter.

Patron d'une PME à Clermond-Ferrand, Alain Thomas a été ciblé il y a deux ans. Refusant de payer la rançon, il a préféré liquider son entreprise qui employait 8 salariés. Il se retrouve aujourd'hui "sans rien" et ne peut rien attendre de la justice : " Les plaintes, j'ai essayé de voir avec mon avocat, on a regardé un peu mais ce n'est pas traçable. Ils disent qu'il n'y a pas de preuves, qu'on ne sait pas qui est l'auteur. Cela revient à porter plainte contre X. Contre personne"

À écouter également dans ce journal

Pour la deuxième édition du sommet "Choose France", Emmanuel Macron a reçu 150 patrons de 30 nationalités différentes ce lundi 21 janvier, à Versailles. En période de "gilets jaunes", ce rendez-vous a permis au chef de l'État de rassurer les investisseurs étrangers, à l'image de Mars, qui s'est engagé à investir 120 millions d'euros sur huit sites français.



Valérie Pécresse a annoncé que le pass Navigo sera bientôt à demi tarif pour tous les seniors, à partir de 65 ans. Lancé à la fin de l'année, ce nouveau forfait du titre de transport permettra de se déplacer partout en Île de France. Le coût de cette mesure est estimé à 40 millions d'euros.