Alors que le chômage repart en légère hausse au 2e trimestre 2018, il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs. Les entreprises et particulièrement les PME, petites et moyennes entreprises, qui veulent embaucher n'y parviennent pas. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron se sont attaqués à ce sujet des emplois non pourvus mais les plans des gouvernements successifs n'ont pas été efficaces.



Jamais les chiffres n'ont été aussi élevés. 41% des entreprises de moins de 250 salariés ont aujourd'hui des difficultés pour recruter, soit 10 points de plus que l'an dernier, un chiffre au plus haut depuis 2002. Cela représente selon les estimations entre 200.000 et 330.000 emplois, avec trois métiers en tension : les couvreurs, les chaudronniers et les carrossiers automobiles, des professions qui ont du mal à attirer.

80% des jeunes en apprentissage trouvent un emploi 6 mois après leur formation

Pourtant l’apprentissage est de moins en moins une voie de garage : 80% des jeunes en apprentissage trouvent un emploi ferme 6 mois seulement après leur formation. Le gouvernement prépare un plan apprentissage, un de plus. François Hollande promettait 500.000 apprentis. Pari raté, nous sommes à 420.000 environ aujourd'hui.

Cette fois ci le gouvernement veut former un million de demandeurs d'emplois peu qualifiés et un peu millions de jeunes éloignés de l'emploi, cela durant les 5 années de mandat d'Emmanuel Macron. Le plan fait de la formation une priorité avec notamment des remises à niveau sur les compétences de base et les savoirs numériques.