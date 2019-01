publié le 18/01/2019 à 06:52

Au 1er février, les tarifs vont augmenter de 1,8% en moyenne et à la même date, un système d'abonnement va entrer en vigueur à partir de 10 aller/retours par mois sur le même trajet, les automobilistes auront droit à une réduction de 30%. Cela permettra d'économiser chaque mois une trentaine d'euros, par exemple sur un trajet entre Metz et Verdun.



Un habitant de cette région, qui emprunte ce tronçon quotidiennement, n'est pas totalement convaincu. "Je fais 100 kilomètres par jour aller/retour, je passe par les départementales puisque l’autoroute c’est un budget d’environ 200 euros par mois. J’ai vu la réduction des sociétés d’autoroute mais même avec la remise c’est beaucoup trop cher", explique-t-il.

"J’ai fait le calcul et puis je consomme nettement moins en prenant les départementales, un bon litre au 100 et je n’ai pas le coût du péage à ajouter", détaille Cédric. Sur la durée du trajet, ce n’est plus efficace pour lui emprunter l’autoroute. "Sur un trajet ça peut paraître intéressant mais multiplier par le nombre de trajets mensuels, la facture reste quand même très élevée", souligne l‘habitué du Metz-Verdun. Pour que ce soit intéressant pour lui, il estime qu'il faudrait une réduction de 60 à 70%.

À écouter également dans ce journal

Prime d’activité - C'était l'une des réponses à la colère des gilets jaunes et elle provoque de longues files d'attente dans les caisses d'allocations familiales. Depuis début janvier, 5 millions de foyers ont droit à la prime d'activité, un complément de revenu pour les plus bas salaires. 5 millions contre 3,8 précédemment mais il faut s'inscrire dans les CAF et signe que la mesure n'est pas passée inaperçue, il y a des embouteillages par exemple dans l'Essonne, à Evry.



Élections européennes - En Italie, Silvio Berlusconi sera candidat aux européennes du mois de mai. L'ancien président du Conseil l'a confirmé hier, à 82 ans, sa démarche n'est pas sans arrière-pensées purement individuelles.



Handball - La France s’est imposée hier face à la Russie, 23-22, avec le retour de Nicolas Karabatic et les débuts en Bleu de Melvyn Richardson, le fils du légendaire demi-centre Jackson Richardson, champion du monde en 1995 et 2001.