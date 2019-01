et Leia Hoarau

publié le 17/01/2019 à 05:35

"Le vin n'était pas un alcool comme les autres", cette déclaration du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume intervient une semaine après la présentation d'un plan addiction déjà critiqué sur son volet alcool. Interviewé sur BFM TV, le ministre expliquait : "Je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit, et qui est saoul, parce qu'il a bu du Côtes-du-Rhône". De quoi insurger les addictologues.





Marisol Touraine, ex-Ministre de la Santé, monte aussi au créneau. "Ce genre de phrase est totalement absurde. (...) Dans la pratique, le vin, c'est de l'alcool", a-t-elle déclaré sur RTL. "C'est comme si dire 'le vin est un enjeu de santé publique' reviendrait à nier que le fait de boire un verre de vin est agréable de temps en temps, ou que la filière économique du vin est un atout économique de notre pays".

Selon les chiffres officiels, les jeunes qui se saoulent avec du vin existent bien : un quart d'entre eux en boivent lors de soirées, ou lors de fêtes telles que le Beaujolais nouveau et les férias, où l'alcool est souvent consommé à l'excès.

À écouter également dans ce journal

Renault - La France lâche Carlos Ghosn. Bruno Le Maire demande la désignation d'un successeur au PDG. Incarcéré et mis en examen au Japon, il est soupçonné d'avoir caché des dizaines de millions d'euros au fisc.





Affaire Benalla - L'ex-garde du corps du Président a obtenu un faux passeport diplomatique, rapporte le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Strozda. Alexandre Benalla aurait ainsi voyagé une vingtaine de fois depuis son licenciement grâce à ce faux.



Justice - Cinq prêtres passent la nuit en garde à vue, à Lille et dans le Sud du pays. Les religieux sont accusés de violences physiques, dans le Pas-de-Calais, entre 2008 et 2014, sur de jeunes pensionnaires de la communauté traditionaliste de Liévin.