et Claire Gaveau

publié le 26/03/2019 à 22:45

C'est la fin d'une légende urbaine. Alors que la tendance ne cesse de se confirmer, le prix du diesel dépasse dorénavant celui de l'essence dans certaines stations-essence. En moyenne, les chiffres se sont inversés dans une station sur cinq.



Une inversion de la courbe qui a des conséquences notables pour les utilisateurs. Les yeux rivés sur le compteur de la pompe à essence, les conducteurs grimacent de plus en plus au moment de faire le plein. "C’est hors de prix, il faut que ça s’arrête. On n’est pas des vaches à lait", lance notamment Stéphane, à Poissy.

S'il a longtemps utilisé certains applications pour économiser quelques euros, ce Francilien baisse aujourd'hui les bras. "On cherche les bons plans pour gratter des centimes, vous vous rendez compte... Mais maintenant, ça ne suffit plus. Ça continue d'augmenter", déplore-t-il. Dans cette situation, certains conducteurs envisagent même de revendre leur véhicule diesel. Pour Gabriel, c'est simplement "inadmissible".

À écouter également dans ce journal

International - Le chef d'état-major de l'armée algérienne a demandé que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, qui permet de déclarer inapte le président de la République.



Politique - La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau a annoncé sa démission après avoir été investie mardi en tête de la liste LREM aux Européennes, avec l'écologiste Pascal Canfin en deuxième position. Parmi les 30 premiers candidats de la liste, 7 viennent des rangs du MoDem.



Société - Des rumeurs d'enlèvements d'enfants ont été à l'origine d'expéditions punitives ciblant la communauté Rom dans la nuit de lundi 25 à mardi 26 mars. La fausse information circulerait en Île-de-France depuis plusieurs semaines.