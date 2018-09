publié le 06/09/2018 à 19:04

Ils sont "un peu plus de 3.000 bacheliers" sans établissement d'accueil pour la rentrée, selon les estimations de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. La fin de la procédure d'affectation du nouveau système Parcoursup laisse ces futurs étudiants en rade.



L'an dernier, le nombre de bacheliers sans orientation, qui utilisaient l'ancienne plateforme APB, était de 3.729. La procédure d'admission en phase complémentaire se poursuit jusqu'au 21 septembre. Il reste encore plus de 100.000 places à pourvoir. Mais les possibilités d'inscription pour les filières très demandées sont restreintes : il reste seulement 1.000 places en Staps (sport).

En dépit du nombre important de places restantes, les filières sélectives (BTS, prépas, double-licences…) peuvent toujours refuser l'inscription d'un candidat. Un bilan chiffré de Parcoursup sera réalisé en septembre.

À écouter également dans ce journal :

Culture - Le rendez-vous est pris. "Mon pays, c'est l'amour", l'album posthume de Johnny Hallyday, sortira le 19 octobre prochain. Un cliché en noir et blanc du chanteur a été choisi pour illustrer son 51e album.



Faits divers - Booba et Kaaris en attente de jugement. Après quelques semaines de détention provisoire, les deux stars du rap français comparaissent libres devant le tribunal correctionnel. Jugés pour une bagarre générale à l'aéroport d'Orly au début du mois d'août, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.



Sport - Un mois et demi après son sacre mondial en Russie, l'équipe de France de footballs'apprête à fouler de nouveau la pelouse. Les Bleus affronteront ce jeudi l'Allemagne, dans le cadre de la première journée d'une nouvelle compétition, la Ligue des Nations.