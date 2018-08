publié le 24/08/2018 à 19:06

À Lyon, plusieurs centaines de vacanciers ont eu une bien mauvaise surprise en descendant de l'avion. Le parking privé dans lequel ils avaient laissé leur voiture a fermé pendant l'été. Impossible de récupérer leur voiture et le gérant a visiblement disparu sans prévenir.



Le parking d'EasyPark semble comme abandonné. "On a découvert à notre descente d'avion que la voiture était là mais qu'il n'y avait plus personne, plus d'employés pour nous remettre les clés", se désole un client. Seule solution pour cette famille : faire l'aller-retour à Limoges pour récupérer un double des clés et pouvoir sortir sa voiture du parking.

Les salariés aussi sont victimes puisque leur patron a disparu du jour au lendemain selon l'une des 15 employés du site. "Le patron ne nous a ni payé nous, ni payé le terrain depuis 5 mois. Il est parti tout simplement avec l'argent. Il a plusieurs parkings en France et il a fait pareil pour tout le monde. Il y a 146 salariés partout en France et ils n'ont pas été payés depuis deux mois."

Le patron serait actuellement en Tunisie. Plusieurs plaintes ont été déposées pour abus de confiance.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Hugo Lloris, le capitaine de l'Équipe de France de football, a été inculpé pour conduite en état d'ivresse la nuit dernière à Londres, où il joue avec son club de Tottenham.



Société - À partir de l'an prochain, les jeunes conducteurs n'auront plus à attendre 3 ans pour avoir leur 12 points sur leur permis. Le délais probatoire pourra être réduit à 2 ans en échange d'une formation de 7 heures.



Éducation nationale - Un rapport parlementaire préconise de généraliser le regroupement des écoles maternelles et des écoles primaires dans le même lieu.



Football - Gustavo Poyet était reçu ce matin par la direction des Girondins de Bordeaux pour un entretien préalable avant un probable limogeage, une semaine après sa mise à pied. En revanche, on ne sait toujours pas si Thierry Henry lui succédera.