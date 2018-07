publié le 22/07/2018 à 19:02

La chaleur est une bénédiction pour les Marseillais et les touristes qui visitent la cité phocéenne et qui profitent à fond des plages de la ville. Problème, à chaque vague d'orages, des eaux usées provenant de stations d'épurations ou de cours d'eau qui débordent viennent se déverser dans la Méditerranée, rendant certaines plages tout simplement impraticables. Une situation habituelle, mais qui surprend ceux qui sont à Marseille pour le week-end ou leurs vacances.



Jean-Luc, qui arrive de Salon-de-Provence pour passer une journée de farniente avec son fils, fait part de son dépit : "L'eau est marron en fait, on ne peut pas se baigner". Une eau qui contient trop de bactéries et qui, de toute façon, ne donne pas vraiment envie de s'y jeter. Jason, qui vient de Cambridge, en Angleterre, n'en croit pas ses yeux : "C'est fou, des canettes, du plastique, des chaussures, des bouteilles... C'est vraiment dommage". Ceux qui ne peuvent pas se baigner en profitent pour savourer un glace sur le Vieux-Port, lire ou faire la sieste.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Benalla : le collaborateur déchu d'Emmanuel Macron est dans le bureau du juge d'instruction depuis le début de l'après-midi dimanche. Le magistrat mène désormais l'enquête. L'homme de confiance du Président est entendu concernant des violences qu'il aurait causées le 1er mai dernier dans une manifestation.



- Affaire Benalla : côté politique, cette affaire est loin d'être terminée. Elle commence même à peine avec une première prise de parole officielle attendue. Ce sera lundi 23 juillet à 10h : le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné par la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale.

- Retour : après 19 ans derrière les barreaux d'une prison indonésienne, le Français Michaël Blanc est de retour en Europe. Il avait été condamné pour trafic de drogue alors qu'il était à Bali. Près de 4 kilos de haschisch avaient été retrouvés dans des bouteilles de plongée en sa possession. Il avait pourtant toujours clamé son innocence. Dimanche, ce Savoyard est arrivé à l'aéroport de Genève (Suisse). C'est la fin d'un calvaire pour ses proches.



- Tour de France : le Danois de la formation Astana Magnus Cort Nielsen a remporté la 15e étape de la Grande Boucle à Carcassonne. Il offre à son équipe sa deuxième victoire consécutive. Le Gallois Geraint Thomas (Sky) conserve le maillot jaune avant la journée de repos, lundi 23 juillet.



- Formule 1 : le Britannique Lewis Hamilton s'est imposé dimanche après-midi sur le mythique circuit d'Hockenheim lors du Grand Prix d'Allemagne. Une victoire qui lui permet de reprendre la tête du championnat du monde, avec 17 points d'avance sur l'Allemand Sebastian Vettel, qui n'a pas terminé la course.