La pollution, responsable de 7 millions de morts par an dans le monde

publié le 02/05/2018 à 12:49

Sur Terre, trois milliards de personnes respirent de l'air pollué. Si les chiffres faisant état du niveau de pollution de l'air ambiant restent stables, "neuf personnes sur dix respirent de l'air contenant des niveaux élevés de polluants". Tel est le dernier constat de l'Agence mondiale de la santé (OMS), rendu public ce mercredi 2 mai. L'agence de l'ONU ajoute par ailleurs que la pollution est responsable de sept millions de morts chaque année.





"La pollution de l'air nous menace tous, mais ce sont les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées qui portent le poids du fardeau", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué. "On ne peut pas accepter que plus de 3 milliards de personnes - surtout des femmes et des enfants - continuent de respirer tous les jours des fumées mortelles émises par des fourneaux et des combustibles polluants à l'intérieur de leurs habitations", a-t-il ajouté.

Les conclusions de l'OMS s'appuient sur la qualité de l'air observée dans plus de 4.300 villes dans 108 pays (un panel élargit à 1.000 villes de plus que lors de son dernier rapport).

Particules mortelles

D'après les chiffres publiés par l'OMS, sept millions de personnes meurent de la pollution. En cause, les particules fines qui pénètrent profondément dans les poumons et dans le système cardiovasculaire, causant d'importantes affections qui peuvent déboucher sur des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des problèmes cardiaques ou des cancer du poumon.



La population la plus touchée dans le monde est celle vivant au Moyen-Orient, en Afrique du nord ou en Asie du sud-est. L'air ambiant y est plus pollué, dépassant parfois de cinq fois les limites fixées par l'OMS.