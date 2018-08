et La rédaction de RTL

publié le 28/08/2018 à 19:21

Alors qu'un rapport sur la santé au travail vient d'être remis au gouvernement, les Français se sentent débordés. D'après la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, un Français sur deux estime que sa charge de travail est trop lourde.



Marie, rencontrée par RTL, travaille dans la restauration rapide et confie être "épuisée" par des soirées trop longues et trop remplies. Elle travaille "généralement de 16h30-23h45", et passe son temps à "courir partout dans tous les sens avec des gens pas très compréhensifs". Même le week-end, elle ne peut pas s'accorder des sorties avec ses amis.

Alors pour Monique, la solution est toute trouvée : elle a ouvert son propre commerce. "Quand j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances. Je n'ai personne pour me dire d'en faire plus", explique-t-elle au micro de RTL.

Le Premier ministre doit recevoir tour à tour les partenaires sociaux à partir de mercredi 29 août, sur le thème de la santé au travail.

À écouter également dans ce journal

Politique - Nicolas Hulot a pris tout le monde de court en annonçant sa démission ce mardi 28 août dans la matinée. Le ministre de l'Écologie a expliqué qu'il se sentait seul à la manœuvre et a regretté une "politique des petits pas", insuffisante selon lui. C'est une réunion sur la chasse ayant lieu la veille à l'Élysée qui l'aurait décidé.

Commerce - La bataille de la coquille Saint-Jacques est lancée : les pêcheurs français reprochent aux Britanniques de venir piller les gisements. En France, la période de pêche s'étale du 1er octobre au 15 mai. Mais outre-Manche, il n'y a aucune réglementation.







Football - Le Néerlandais Kevin Strautman a signé pour 5 ans à l'Olympique de Marseille.