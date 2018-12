publié le 27/12/2018 à 18:59

Les grandes métropoles régionales accueillent de plus en plus d'habitants. Un constat que dresse l’INSEE dans une étude sur l’augmentation de la population française entre 2011 et 2016, publiée ce jeudi 27 décembre. Selon l’institut de statistique, la population française croît de 0.4% par an et compte aujourd’hui 66.360.000 habitants. C’est à Lyon, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux que la croissance est la plus importante, avec plus de 1% par an.



Deux effets sont concomitants. D'abord, le solde naturel est positif, ce qui signifie qu’il y a plus de naissances que de décès. Ensuite, le solde migratoire est lui aussi positif, c’est-à-dire que le nombre de d’habitants qui arrivent est supérieur au nombre de personnes qui partent.



La façade Atlantique, l’Occitanie, et la région Rhône-Alpes sont particulièrement attractives. Cet attrait pour les métropoles régionales est constaté au détriment des zones plus rurales. L’Île-de-France, avec ses 12.5 millions d’habitants, reste la région la plus peuplée, mais Paris se dépeuple : la capitale a perdu en moyenne 11.900 habitants par an depuis 2011.

Le retour de l'affaire Benalla - Le Quai d'Orsay indique ce jeudi 27 décembre avoir réclamé en juillet dernier à Alexandre Benalla la restitution de ses deux passeports diplomatiques. Cela n'a pas empêché l'ancien collaborateur de l'Élysée de pratiquer en Afrique un véritable business diplomatique, comme le révèle le quotidien Le Monde.



Affaire Daval - Jonathann Daval peut s'enfoncer dans le mutisme. C'est la crainte de son avocat après la plainte du beau-frère d'Alexia pour dénonciations calomnieuses contre Jonathann Daval. Ce dernier l’avait accusé du meurtre d'Alexia, avant d'avouer avoir tué son épouse. Pour Randall Schwerdorfer, l'avocat du meurtrier présumé, cette plainte pourrait dissuader Jonathann Daval d'aller plus loin dans ses révélations.





Anniversaire - L'on souhaite ce jeudi un bel anniversaire à Gérard Depardieu. Le voyou des Valseuses, Cyrano de Bergerac, le jeune premier du Dernier métro, le gangster de La Chèvre, l'Obélix de Claude Zidi, fête ses 70 ans.