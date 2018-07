publié le 31/07/2018 à 18:55

À Strasbourg, des policiers ont été pris en flagrant délit de vols mais c'est pour la bonne cause. Ils se sont tout simplement fait passer pour des pickpockets car la saison est propice aux vols sur les terrasses, dans le tram ou encore dans la rue. Voilà pourquoi les policiers strasbourgeois ont voulu alerter les habitants et les touristes d'une manière originale en se faisant passer pour de vrais voleurs professionnels.



Les policiers chargés de l'opération en ont profité pour rappeler quelques règles élémentaires aux badauds : ne pas accrocher son sac au dossier de sa chaise, ne pas laisser son téléphone ou son portefeuille sur la table ou garder son sac fermé.

Pour leur faire prendre conscience du danger, les policiers déposent des cartons jaunes dans les sacs un peu trop ouverts de certains touristes avec un message "Aujourd'hui c'est la police, demain ce sera un pickpocket".

À écouter également dans ce journal :

- Canicule : La chaleur s'intensifie et avec elle la canicule s'installe à nouveau dans le pays. 19 départements viennent d'être placés en vigilance orange canicule. La chaleur est déjà très importante ce mardi 31 juillet mais ce n'est rien comparé aux températures qui vont suivre ces prochains jours.



- Diplomatie : Emmanuel Macron va bientôt partir en vacances dans le Fort de Brégançon dans le Var. Pour autant, le président de la République continuera à travailler puisqu'il recevra ce vendredi la Première ministre britannique. Theresa May accompagnée de son époux Philip sont invités pour un dîner privé dans la résidence présidentielle.



- Incident à la gare Montparnasse : Cela s'arrange à Montparnasse. La SNCF prévoit trois trains sur quatre demain mercredi. La compagnie ferroviaire confirme un retour progressif à la normale.



- Faits-divers : Un ancien militaire de carrière belge s'est fait exploser ce matin à l'aide d'une grenade au milieu d'un terrain de football désert. Cela s'est passé à Verviers dans l'est de la Belgique. L'explosion n'a pas fait d'autre victime.



- Mirabelles : Depuis ce matin, la récolte des mirabelles est lancée en Lorraine. Une récolte beaucoup plus tôt que d'habitude, la faute à la chaleur estivale et aux températures lors du printemps.