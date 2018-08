publié le 01/08/2018 à 13:29

Une panne monstre. La ligne de métro automatique qui parcourt la capitale d'Est en Ouest s'est interrompue mardi 31 juillet au soir. Le système d'une rame s'est arrêté, entraînant par la suite le blocage de 12 autres rames de métro.



Alors que la ligne du RER A, la plus fréquentée d'Europe, est en travaux et que les touristes affluent, la ligne 1 du métro parisien est soumise à de fortes affluences. Les usagers présents à bord ont dû patienter quelques heures sans ventilation et sans indications de la RATP. "Au bout d'une heure d'attente, deux agents sont montés dans le métro, accueillis froidement", raconte Laurent Marsick, passager de la rame et journaliste RTL.

"Un quart d'heure plus tard, les passagers ont été invités à descendre de la rame pour rejoindre la prochaine station", poursuit Laurent Marsick. La colère monte parmi les usagers après une heure d'attente et la sortie se fait dans le désordre, "les gens sautaient du métro". Arrivés au bout du tunnel, les agents présents en station ont suggéré aux passagers de "dénoncer la RATP sur internet pour les faire bouger".

À écouter également dans ce journal :

Automobile - Excellents chiffres dans le secteur auto français, avec 23% d'immatriculation en plus ce mois de juillet en comparaison à juillet 2018.



Météo - 19 départements placés sous vigilance orange canicule par Météo France : Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Pyrénées-Orientales, Rhône et Vaucluse - se sont ajoutés l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Saône-et-Loire, le Var et le Territoire-de-Belfort.