publié le 25/07/2018 à 13:05

Après deux trimestres de baisse, le nombre de chômeurs a légèrement augmenté au 2e trimestre (+6.700, +0,2%), pour s'établir à 3,70 millions de personnes en France entière, selon des chiffres publiés mercredi 25 juillet par le ministère du Travail.



Parallèlement, le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité a augmenté dans les mêmes proportions (+0,2%) pour atteindre 2,24 millions. Résultat : le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, a, lui aussi, augmenté de 0,2% (+10.800), à 5,94 millions.

Sur un an, le nombre de chômeurs (catégorie A) a baissé de 1,1%, mais le nombre de demandeurs d'emploi, petite activité comprise (catégories A-B-C), a augmenté de 1,5%. La publication de Pôle emploi s'inscrit dans un contexte de ralentissement de la reprise économique, après une année 2017 exceptionnelle. La croissance a marqué le pas au 1er trimestre (+0,2%), après cinq trimestres autour de +0,7%, et l'Insee table sur +0,3% au 2e trimestre. Parallèlement, les embauches, qui ont atteint des sommets fin 2017, se sont stabilisées depuis.

À écouter également dans ce journal

Affaire Benalla : Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire Benalla hier soir devant les députés de sa majorité, lors d'un pot de fin de session parlementaire. Il a assumé : "Le seul responsable c'est moi, et moi seul".



Fait-divers : Redoine Faid a été "repéré" à Sarcelles (Val-d’Oise) comme l'un des deux occupants du véhicule qui avait fui un contrôle de la gendarmerie mardi vers 16h30, selon une source policière. Une poursuite s’était engagée avant que les deux passagers prennent la fuite, abandonnant la voiture. "Six pains de plastic" ont été retrouvés dans le coffre, ainsi qu'un "jeu de fausses plaques d'immatriculation".



Météo : l'atmosphère est franchement irrespirable en Île-de-France. À la canicule s'ajoute un pic de pollution à l'ozone. La capitale a mis en place ce qu'on appelle désormais "la circulation différenciée". Seuls les véhicules les moins polluants sont autorisés pas ceux classés 4 et 5 par critères.



International : en Grèce, le terrible bilan des incendies au nord-est d'Athènes s'est encore alourdi. 79 personnes sont décédées. Et il y a encore une centaine de disparus. La petite ville côtière de Mati a été rayée de la carte.