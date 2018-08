publié le 25/08/2018 à 13:18

Pour ou contre les vacances ? La question peut sembler un peu saugrenue, mais le patron d'un supermarché la pose pourtant très sérieusement à ses salariés. Et elle fera l'objet d'un référendum d'entreprise dans l’Intermarché de Villemagne-l'Argentière dans l'Hérault, au nord de Béziers.



Pour ce patron c'est tout simple : les mois de juillet et août sont les 2 mois où son supermarché marche le mieux, ce n'est donc pas le meilleur moment pour que ses salariés partent en vacances.

Il lance alors un référendum d'entreprise et adresse une lettre à ses salariés. Une lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux vendredi 24 août, avec cette question aux salariés : "Êtes-vous, oui ou non, favorable à la suppression des congés en juillet-août ?".

Mais tout cela est-il bien légal ? L'idée d'un référendum en entreprise oui, sur le principe. Depuis mars dernier, avec les ordonnances Macron, il est possible de faire valider un accord d'entreprise par un référendum. En revanche, la loi est très claire sur les modalités de ces référendums.

Certains détails seraient illégaux

D'abord, il faut respecter l'anonymat, pourtant, dans sa lettre aux salariés, le patron écrit ceci : "Je considère que nous devons tous assumer nos décisions". Comprendre : pas de vote anonyme, le patron saura qui a dit oui et qui a dit non.



Et puis ici, autre entorse à la loi : les voix des salariés qui n'auront pas voté seront comptabilisées... comme des oui. Ce qui n'est pas légal.



Un procédé totalement assumée par ce patron, qui explique au Parisien samedi que pour lui, c'est un "bel exemple de démocratie dans l'entreprise". Les résultats de ce référendum, seront connus fin septembre.

