publié le 31/07/2018 à 13:30

Les radars clignotent. Nous sommes le 31 juillet et dans certains départements, ils ont flashé deux fois plus que d'habitude depuis le début du mois. Un effet des 80 km/h sur les routes secondaires. Pour le moment, il n'y a pas d'estimation nationale.



En attendant, les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, l'un des seuls éléments concrets dont on dispose, c'est celui fourni par la Préfecture de la Haute-Loire, département rural où il n'y a que quelques kilomètres d'autoroute. Et là c'est encore plus spectaculaire : trois fois plus de véhicules flashés sur les routes sur les trois premières semaines de juillet.

Le mois dernier les 24 radars flashaient en moyenne 1.000 à 1.200 fois par jour. Avec l'abaissement de la vitesse à 80km/h, on est passé à 2.500 début juillet, pour passer à 3.260 infractions la semaine dernière. Sachant, que les 2/3 des radars sont installés sur des tronçons limités à 80km/h.

