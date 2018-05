Ressources naturelles : la France vivra à crédit à partir du 5 mai

publié le 04/05/2018 à 06:25

Le calcul, en général, est fait pour la planète entière. L'an dernier, c'était le 2 août. Mais le WWF a eu l'idée de faire le calcul pour la France. Et ce sera donc samedi 5 mai. À partir de cette date, si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous les Français, en quatre mois seulement nous aurions consommé toutes les ressources de la planète capables de se régénérer en une année.



Dès le 5 mai, nous allons surexploiter les océans et les forêts, pécher trop de poissons et couper trop d'arbres. Si on fait le calcul avec d'autres pays, il y a pire. Si tous les habitants de la planète avaient le même mode de vie qu'aux États-Unis, le "jour du dépassement" serait le 14 mars. En revanche, il y a des peuples plus économes. Pour le Costa Rica se serait en septembre - c'est un pays qui fait de vrais effort pour moins gaspiller.



Pour la France, le plus inquiétant c'est que ce jour est de plus en plus tôt. Depuis la COP21 (l'Accord de paris sur le climat en 2015), la situation s'est aggravée. Les Français gaspillent de plus en plus de ressources. Donc le WWF tire la sonnette d'alarme.

Il demande au gouvernement d'aller plus vite en encourageant des transports plus propres, les économies d'énergies et en développant le bio. "Nous avons un président qui donne des leçons d'environnement à la terre entière, dit le WWF. Qu'il montre l'exemple d'abord chez lui".