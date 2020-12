Leetchi accusé de retarder le paiement des cagnottes en ligne

publié le 11/12/2020 à 08:17

Les cagnottes en ligne Leetchi sont dans le viseur de l'UFC-Que Choisir, qui accuse la société de tromper les utilisateurs en rendant le déblocage des sommes beaucoup plus compliqué que prévu. Raphaël Bartlomé, juriste du collectif, vient de déposer plainte pour pratiques commerciales trompeuses.

"Ce sont souvent des cagnottes solidaires, par exemple pour soutenir une famille dont l'enfant suit une chimiothérapie. Leetchi ne va pas vouloir verser les fonds parce que la pièce d'identité présentée n'a pas le même nom que la cagnotte. Parce que la cagnotte s'appelle 'aider le petit Pierre' par exemple. On est dans ce niveau-là… Il faut justifier que sa pièce d'identité ne porte pas le nom de cette cagnotte. On met trois mois, et on tombe dans une bêtise qui est écœurante pour les consommateurs", a-t-il déclaré au micro de RTL.

De son côté, Leetchi assure qu'il s'agit de vérifier que l'argent récolté est bien versé au bon destinataire. Sa directrice générale Alix Poulet promet d'améliorer le fonctionnement.