Le père Bertrand Chevallier, prêtre à Saumur

publié le 28/07/2017 à 08:09

Ses paroissiens l'appellent "monsieur l'abbé" ou "Abbé Bertrand". Il a la barbe poivre et sel et des lunettes rondes. Depuis treize ans, Bertrand Chevallier est prêtre dans le diocèse d'Angers. Sept églises, sept villages et la volonté d'être proche de ses paroissiens. "Le but d'un prêtre c'est d'être là, c'est quelqu'un qui est mis à la disposition. Une oreille disponible, du temps disponible", plaide-t-il. "Je n'ai pas de montre, je n'en ai jamais eu, je n'en aurai jamais. Mes paroissiens savent qu'on prendra le temps", affirme-t-il.



En plus des messes et des célébrations, le père Bertrand Chevallier se déplace chez les gens. Tous les midis et tous les soirs, il déjeune, dîne chez ses paroissiens. "On parle des enfants, des petits-enfants, on parle de la vie, on parle des joies, des difficultés, du travail, on parle de tout", raconte-t-il. "Pour moi c'est vraiment une grande joie. Être au cœur de l'humanité pour mieux servir l'humanité", insiste le religieux, pour qui l'Église elle est "là pour ouvrir des portes".

Le père Bertrand Chevallier l'avoue : les églises sont un peu moins pleines qu'à une époque. Mais ce qui ne change pas en revanche, c'est l'affluence aux enterrements. Dans ces moments-là, l'église redevient le centre du village. À 44 ans, l'abbé Bertrand n'a jamais regretté son choix d'entrer dans les ordres. La solitude qui peut parfois exister ne lui pèse pas. Sa mission, dit-il, c'est "accompagner des instants de vie".