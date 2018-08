publié le 16/08/2018 à 17:10

Depuis le 1er juin, l'équivalent de 25 noyades sont survenues chaque jour. Selon le rapport "Noyade 2018" publié par Santé publique France ce jeudi 16 août, 1.758 noyades ont eu lieu en 70 jours, sur une période allant de début juin au 9 août. L'organisme compte les noyades accidentelles, suicidaires et criminelles, et celles qui ont entraîné une prise en charge hospitalière, voire un décès. Les noyades ayant entraîné la mort sont au nombre de 373 cette année - contre 329 en 2015.



Cette enquête sur la période du 1er juin au 9 août renseigne des résultats provisoires - l'enquête globale courant jusqu'au 30 septembre - mais elle révèle de nets écarts par rapport à l'année 2015 à laquelle elle est comparée. Les 1.758 noyades de cette année représentent en effet plus du double des 858 survenues sur les mêmes 70 jours en 2015. Santé publique France impute en partie cela à des conditions météorologique "particulièrement favorables à la baignade".

Ces noyades, qui n'épargnent aucun âge et aucun lieu, "se répartissent en 902 noyades accidentelles, 84 noyades intentionnelles et 772 d'origine encore indéterminée en cours d'investigation", détaille le rapport. 278 noyades ont eu lieu en piscine, dont près de la moitié (136) concernent des enfants de 6 ans. Santé publique France rappelle à ce titre la nécessité de "ne pas les quitter des yeux". Dans tous les cas, et pour tous les âges, il est primordial, nous enseigne l'enquête, d'"apprendre à nager ou réapprendre à bien nager".