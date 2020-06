Le nombre de cyclistes tués sur les routes a augmenté de 27% en près de 10 ans

publié le 03/06/2020 à 18:13

Le vélo séduit de plus en plus d'usagers. Mais ce moyen de transport écologique n'est pas exempt de tout danger. En 2019, le nombre de cyclistes tués sur les routes a de nouveau augmenté. L'année dernière, 187 personnes sont mortes à vélo, soit 12 de plus qu'en 2018.

En presque une décennie, c'est une augmentation de la mortalité de 27%, rapporte Ouest France. En 2010, 147 personnes ont trouvé la mort à vélo, soit 40 de moins qu'en 2019. Cette hausse "touche en particulier les 55-64 ans", indique la Sécurité routière.

Avec l'augmentation du nombre de cyclistes, la hausse de la mortalité est inévitable. "Si le nombre d’usagers augmente, il deviendra quasi impossible de faire baisser le nombre de tués. Ces derniers temps, à Paris, le nombre de cyclistes a progressé de 50 %", explique Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette.