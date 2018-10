Le mystère de Saint-Galmier

publié le 25/07/2018 à 15:30

A la Une, une affaire qui a bouleversé les habitants de Saint-Galmier dans la Loire, en juillet 2010.

Dans cette commune de moins de 6.000 habitants, tout le monde connaissait la famille Toinon, des agriculteurs qui exploitaient une ferme à la sortie de cette petite ville située à 25 km au nord de Saint-Etienne.

En 1993, Annie et Bernard Toinon, qui ne peuvent pas avoir d’enfants se tournent vers l’adoption et ils partent pour la Pologne, d’où ils doivent revenir avec un petit garçon. Stupéfaction, lorsqu’ils reviennent, c’est avec une fratrie de 4 enfants, Joan, Aurélien, Yannick et Adeline, âgés de 6 à 11 ans, ce qui provoque l’admiration générale dans le village….



Les années passent…

Et le 15 juillet 2010, au petit matin, une amie d’Annie Toinon découvre le corps de cette femme de 58 ans dans la chambre de sa ferme, le crâne et la mâchoire fracassés. L’enquête des gendarmes débouche sur la mise en examen pour meurtre de Johan et Aurélien.



Mais les deux frères qui ont toujours clamé leur innocence, ont été acquittés à deux reprises par la cour d’assises de Saint-Etienne, en 2014, puis, après appel du parquet, par la cour d’assises de Lyon en 2016. Alors, qui a tué Annie Toinon, et pourquoi ? Pourquoi les enquêteurs ont–ils fait des deux frères les suspects numéro 1 de ce meurtre ?…









Ondine Millot, journaliste à Libération à l’époque de l’affaire. Aujourd’hui journaliste indépendante. Son dernier livre « Les monstres n'existent pas – Au-delà du faits divers » paru chez Stock cet hiver.