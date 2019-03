Le meilleur de Laurent Gerra avec Marine Le Pen et Valéry Giscard d'Estaing

L’eurodéputée Sophie Montel publie Bal tragique au Front National, un livre à charge sur les coulisses du RN, dans lequel elle vous met en cause Marine Le Pen. La présidente du parti, imitée par Laurent Gerra, réagit : "Je me fous de ce torchon comme de la première dent de sagesse d’Elizabeth Martichoux."



Elle ajoute à propos de l'auteure : "Sa grossièreté lui enlève tout crédibilité, bordel à cul de putain de merde." Elle finit par expliquer que "si les gens veulent s’informer, ils n’ont qu’à lire les fake news publiées sur internet par nos militants !".

"En ralliant Emmanuel Macron, Jean-Pierre Raffarin réalise le vieux rêve giscardien de réunir le corps central de l’électorat", titre Le Figaro. Une décision qui émeut Valéry Giscard d'Estaing : "Vous me connaissez, je suis modeste : j’ai toujours pensé que j’étais comme le Christ." dit-il avant de se reprendre : "Comme Jésus, j’ai eu tort d’avoir eu raison trop tôt. Comme le Christ, j’ai été crucifié en 81, trahi par un homme dont le prénom, et ce n’est pas un hasard, avait la même initiale que Judas… un certain Jacques qui m’a planté un couteau dans le dos !".