Le kilo a changé de poids, sa nouvelle définition entre en vigueur ce lundi

publié le 20/05/2019 à 14:18

C'est une décision historique qui a été votée par la Conférence générale des poids et mesures. Lundi 20 mai est entrée en vigueur la nouvelle définition du kilogramme, une innovation qui a été actée en novembre à Versailles, avec des représentants de 60 pays.



Depuis 1889, c'est le "grand K" qui est le référent de la masse exacte d'un kg. Il s'agit d'un cylindre de platine et d'iridium conservé au bureau international des poids et mesures (BIPM) à Sèvres, près de Paris. Si les scientifiques ont jugé nécessaire ce changement, c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des variations de masse entre le prototype international, et les six copies-témoins réalisées à la même époque.

Cette différence est minime et négligeable pour la plupart des gens, mais à l'ère de l'infiniment petit, avec notamment le développement des technologies quantiques, le moindre écart peut tout changer.

Dorénavant, le kilogramme sera défini à partir de la constante de Planck (h) de la physique quantique, qui permet entre autres de calculer l'énergie d'un photon. Lors de la conférence de novembre, les représentants ont déterminé sa valeur à 6,626 070 15 × 10-34 J s3.

D'autres unités de mesure ont changé

Le kilogramme n'est pas le seul à subir des changements. Le kelvin, mesuré à partir de l'eau, sera redéfini à partir de la constante de Boltzmann (k), liée à la mesure de l'agitation thermique des constituants fondamentaux d'un corps.



L'ampère sera relié à la charge élémentaire (e), la charge électrique d'un proton, et la mole l'unité de quantité de matière, sera définie directement en fixant la constante d'Avogadro (NA).