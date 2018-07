publié le 27/02/2018 à 09:08

Pour la toute première fois depuis quinze ans, Nefer a passé la nuit au chaud, dans un gymnase du XVe arrondissement parisien. Un peu de répit après des mois à vivre, à survivre dans la rue. "C'est monstrueux tellement il fait froid. S'il n'y avait pas de structures comme ça, on serait peut-être en train d'en mourir du froid", confie-t-elle.



Et d'ajouter : "Trouver du travail dans des conditions comme ça, c'est très difficile. C'est pour cela qu'il faut des vrais foyers. Quand vous êtes à la rue, il faut tout faire dehors. Rien que pour un CV, c'est de l'argent. Ça paraît con, mais quand on en a pas, c'est très compliqué". Pour démarcher les employeurs, "il faut être habillée, maquillée, à l'heure... Nous, rien que le fait de se lever et de trouver une association pour aller se laver, ça prend trois ou quatre heures".

68 départements, soit les trois quarts du pays, ont déclenché le plan grand froid, qui prévoit l'ouverture de 5.300 places d'hébergement supplémentaires depuis le début de la semaine. Ce matin, les températures continuaient de baisser, alors que trois sans-abri sont déjà décédés du froid en deux jours.

À écouter également dans ce journal :

- La réforme de la SNCF inquiète les syndicats des cheminots, après les annonces d'Édouard Philippe, qui nie toutefois toute volonté de passage en force, bien qu'il pourrait avoir recourt aux ordonnances.



- Il était resté silencieux, mais Alain Juppé a finalement répondu aux attaques de Laurent Wauquiez sur sa gestion des finances locales.



- Après la fusillade en Floride qui a fait 17 morts dans un lycée, Donald Trump déclenche une nouvelle polémique en déclarant qu'il serait "intervenu les mains nues" s'il avait été là.



- Neymar sera-t-il sur pieds pour le choc contre le Réal, mardi prochain ? Le Brésilien souffre d'une entorse et d'une fissure osseuse à la cheville.