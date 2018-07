publié le 25/07/2016 à 08:10

Clap de fin pour la 103e édition du Tour de France. Le Britannique Chris Froome (Sky) a remporté dimanche à Paris son troisième Tour, à l'issue d'une 21e et dernière étape arrachée au sprint par l'Allemand André Greipel (Lotto) sur les Champs-Elysées. Au classement final, Froome devance le Français Romain Bardet et le Colombien Nairo Quintana sur le podium de cette 103e édition. Pour le gain de l'étape, Greipel a surclassé le Slovaque Peter Sagan (Tinkoff) et le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha).



À 25 ans, l’Auvergnat confirme une progression linéaire et déjà illustée par une deuxième place au Critérium de Dauphiné en juin, déjà derrière l’intouchable Chris Froom. "Romain, il est pas là par hasard. Il aurait déjà pu gagner le Critérium avec un peu plus de confiance. Pour pouvoir gagner le tour, je pense qu’il manque encore un peu de force dans les chronos plat, mais c’est déjà une belle confirmation", s’enthousiasme Alain Gallopin, le directeur sportif de l’équipe Trek, au micro de RTL.

