publié le 29/10/2016 à 07:20

Cinq policiers d’Échirolles, dans la banlieue grenobloise, ont été placés en garde à vue ce samedi 29 octobre. La veille au soir, ils étaient intervenus pour une querelle de voisinage qui a dérapé. Un homme a été abattu de plusieurs balles dans le corps. Le procureur de la République de Grenoble a décidé de saisir l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et la police judiciaire pour éclaircir cette affaire.

Les policiers sont intervenus pour calmer un forcené, qui menaçait son voisin avec une machette. L’homme a aussi proféré des menaces à l’encontre des policiers à leur arrivée sur place. Il aurait ensuite déposé sa machette au sol pour se saisir d’un autre objet que les représentants des forces de l’ordre auraient pris pour une arme. C’est à ce moment-là qu’ils ouvrent le feu. L’homme est touché de cinq balles, dont une dans la tête, et meurt sur le coup. Rien ne présage d’une bavure. L’enquête de l’IGPN est chargée de lever les doutes.

