publié le 25/04/2017 à 23:11

Jean Luc Mélenchon n’a pas (encore) donné de consigne de vote. Celui qui est arrivé quatrième au premier tour de l’élection présidentielle souhaite auparavant consulter ses militants, mais certains de ses électeurs se disent perdus. A Montreuil, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 40 % des voix. Pourtant, dans cette ville de Seine-Saint-Denis, beaucoup envisagent sérieusement de ne pas se déplacer le 7 mai.



Devant la mairie, les affiches du premier tour sont toujours sur les panneaux. Caroline et Géraldine ont toutes les deux voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour mais ne sont pas sûres de retourner dans leur bureau de vote pour le second : "J’ai du mal à croire que ce soit Macron et Le Pen, explique l’une d’entre elles. Pour moi il n’y en a pas un qui soit mieux que l’autre." "C’est pas les valeurs de gauche que moi je voulais, renchérit l’autre. Il n’y en a aucun qui me plaît et justement l’abstention marquerait mon mécontentement face aux deux candidats."

Faby, quant à elle, estime déjà avoir voté utile au premier tour, Mélenchon plutôt que Hamon, mais on ne l’y reprendra pas : "Je ne suis pas d’accord pour pousser tout le monde à voter contre Le Pen, parce que n’oublions pas que Macron n’est pas mieux que Le Pen. Est-ce que nous souhaitons faire un choix contre Le Pen, soi-disant contre son racisme, ou revenir un peu à la Hollande mais en mode capitalisme ++ ? Non !"

À écouter également dans ce journal

- En déplacement à Laval, François Fillon a estimé qu'il n'y pas eu de prise de conscience de ce qui s'est passé dimanche : "Je pense, dit-il, qu'il convient d'être extrêmement sérieux et mobilisés, de penser que rien n'est fait parce qu'un vote ça se mérite, ça se conquiert, ça se porte." Une déclaration interprétée par beaucoup comme un message à Emmanuel Macron.



- À 12 jours du second tour, le parti les Républicains est en plein débat. Certains ténors comme Alain Juppé estiment nécessaires de revoir la ligne politique. Le maire de Bordeaux rassemblait plusieurs de ses proches au soir du 25 avril. Pour lui, aucune question à se poser pour le second tour.



- Un hommage national a été rendu à Xavier Jugelé le 25 avril au matin. Ce policier de 37 ans a été abattu par un terroriste jeudi 20 avril sur les Champs-Élysées. Avant François Hollande dans la cour de la préfecture de police, c'est Étienne Cardilès, le compagnon de la victime, qui a pris la parole avec beaucoup d'émotion et de dignité.



- Cela fait 30 ans que les familles de Cyril et Alexandre attendent de connaitre la vérité. Les deux petits garçons de 8 ans ont été assassinés en 1986 à Montigny-lès-Metz. Et pour la cinquième fois leurs parents se retrouvent devant une cour d'assises. Cette fois, c'est Francis Heaulme qui se trouve dans le box des accusés.