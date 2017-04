publié le 25/04/2017 à 20:45

À quelques jours du grand débat de l'entre-deux tours, mercredi 3 mai, la première chaîne a bousculé sa programmation à la dernière minute pour recevoir les deux finalistes de cette élection présidentielle. C'est Marine Le Pen, arrivée en seconde position lors du premier tour (21,43%), qui ouvre le bal en participant ce mardi 25 avril à cette émission baptisée à Élysée 2017. Emmanuel Macron, décrit comme le favori de ce scrutin, sera reçu jeudi 27 avril.



La première partie de l'émission est consacrée à des reportages en immersion et en relation avec les préoccupations principales des Français. Marine Le Pen devra ensuite réagir aux interpellations des téléspectateurs (un infirmier, un producteur de théâtre, un entrepreneur, etc.) enregistrées avant l'émission qui est, elle, diffusée en direct.

C'est ensuite à l'image qu'ont ses électeurs de son parti que va être confrontée la candidate frontiste. Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de TF1, dévoilera une étude réalisée par un institut de sondage et questionnera également la candidate sur la majorité avec laquelle elle pourrait gouverner. Enfin, Marine Le Pen sera interrogée par Melissa Bell, correspondante de la chaîne américaine CNN en France, pour une séquence consacrée au regard que porte la presse étrangère sur la candidate ainsi que sur sa campagne.

Suivez en direct l'intervention de Marine Le Pen sur TF1

21h34 - "Tous les pays se protègent, sauf nous", a déploré la candidate du Front national, en lien avec le protectionnisme économique qu'elle défend.



21h32 - Pierre, 32 ans, agriculteur et responsable syndicale en Normandie, a interpellé la candidate pour déplorer que les producteurs de lait sont en difficultés alors que les profits des industriels ne cessent d'augmenter. "Il faut que les aides soient conservées mais qu'elles soient distribuées par la France parce que je pense que le gouvernement français est mieux placé pour mettre en oeuvre des critères pour éviter le déséquilibre des filières plutôt que les technocrates de Bruxelles", a rétorqué la candidate.



21h27 - Marine Le Pen souhaite sortir de l'euro et revenir au franc. Comment assurer aux 66 millions de Français que leur épargne ne sera pas dévaluée ? "L'euro a été un boulet, les Français le savent. Ça ruine notre compétitivité que l'on cherche à récupérer. Cette monnaie a été un boulet pour nos entreprises, elle est accompagnée de toute une politique qui vise à sauver l'euro. Je défends la souveraineté de la nation".



21h22 - "Tous les Français ont constaté l'explosion des prix au moment du passage à l'euro (...) Les chiffres se plantent", a rétorqué la candidate lorsque les journalistes ont fait valoir que, selon l'INSEE et Eurostat, l'euro a permis de limiter l'inflation.

21h18 - "Je vais juste expliquer aux Français que le choix est entre la mondialisation sauvage et la nation", a déclaré Marine Le Pen lorsqu'il lui a été demandé comment elle pouvait s'adresser aux Français qui sont partagés entre deux visions de la France en Europe.



21h15 - Marine Le Pen est-elle déçue de ne pas être arrivée en tête au premier tour ? "Je ne suis pas déçue, je suis très heureuse pour une raison simple : pour la première fois depuis longtemps, les Français ont deux visions politiques qui, incontestablement, sont très différentes l'une de l'autre. Je porte le choix de la nation, de la patrie, de la protection des Français, le choix du pouvoir d'achat que l'on rend aux Français, de la maîtrise de nos frontières".



21h13 - Interrogée sur son score lors du premier tour (7,6 millions de voix), Marine Le Pen a d'abord tenu à rappeler qu'elle n'était pas présente en tant que présidente du Front national. "Je ne suis pas la candidate du Front national. Je suis la candidate soutenue par le Front national. Il est très important de revenir aux fondements de notre république. (...) Je le redis, particulièrement aujourd’hui où l'on voit s'agiter beaucoup de manœuvre et de négociations entre les partis".

21h06 - L'émission vient de commencer.



20h58 - À quelques minutes du coup d'envoi de l'émission, la candidate frontiste est sur le plateau de TF1.

20h55 - Melissa Bell, Gilles Bouleau, Anne-Claire Coudray et Christophe Jakubyszyn sont les quatre journalistes qui vont interroger Marine Le Pen.

20h50 - L'émission va bientôt commencer. La candidate du FN est au second tour face à Emmanuel Macron. Les deux candidats ont des programmes très différents pour la France.

20h40 - L'émission doit commencer à 21h05 sur une séquence de reportages en immersion et en relation avec les préoccupations principales des Français.