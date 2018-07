publié le 31/05/2016 à 19:30

Les violents intempéries qui sévissent en France depuis près de 48h continuent de paralyser une partie du pays et de causer de nombreux dégâts : des routes inondées et coupées dans le Nord, une ligne de métro interrompue à Lille ou encore des maisons et hôtels évacués dans l'Yonne. Le département du Loiret a été maintenu en vigilance rouge mardi soir en raison des risques de crue du Loing, et la préfecture du Loiret a annoncé la suspension pour la journée de mercredi des cours de tous les établissements scolaires du département (écoles, collèges et lycées), compte tenu des effets des intempéries.



Les départements voisins du Loir-et-Cher (41) et la Seine-et Marne (77) ont également été placés en alerte orange par Météo France. Entre lundi soir et mardi matin, les pompiers sont intervenus plus de 4.500 fois au niveau national, selon le ministère de l'Intérieur. Pour l'essentiel pour des caves inondées ou des plafonds effondrés. Les seuls pompiers du Loiret totalisent 1.846 interventions depuis le début des intempéries. En revanche, l’alerte a été levée dans le Pas-de-Calais.

À écouter également dans ce journal

- 6 TGV sur 10, 4 Transiliens sur 10 et un TER sur 2 sont prévus à partir de ce soir alors que la CGT a déposé un préavis de grève à la SNCF pour protester contre la révision du temps de travail de cheminots. De son côté, la CFDT a levé son préavis.

- Une jeune veuve espagnole a obtenu le droit de récupérer le sperme, congelé en France, de son mari, en vue d'une insémination post-mortem dans son pays, après une décision exceptionnelle de la justice française mardi 31 mai. Elle était mariée à un Italien mort d'un cancer en juillet 2015 à Paris où le couple résidait alors.



- Le couple d'Emmanuel Macron a été épinglé par le fisc pour avoir sous-estimé son patrimoine pour se trouver en dessous du seuil fatidique de 1,3 million d'euros et na pas payer l'ISF.



- Après sa victoire en match amical face au Cameroun lundi 30 mai, l’Équipe de France s’est envolée pour un dernier stage de préparation en Autriche, 10 jours avant le début de l’Euro 2016.