publié le 31/05/2016 à 18:02

Décidément, le quartier des Champs-Élysées à Paris ne réussit pas aux footballeurs de Ligue 1. Après Serge Aurier, l'arrière-droit du PSG, interpellé le 30 mai, Yassine Jebbour, défenseur international marocain formé à Rennes et sous contrat avec le Sporting-Club de Bastia, est en garde à vue depuis ce mardi 31 mai, au commissariat du VIIIe arrondissement.



Vers 5h35 ce mardi 31 mai, le footballeur a été contrôlé par un équipage de la Brigade anti-criminalité alors qu'il venait de griller un feu tricolore à l'angle de la rue Arsène-Houssaye et de l'avenue des Champs-Élysées, au volant de sa Fiat 500. Manifestement en état d'ivresse selon les policiers, il a été conduit sans incident et non menotté dans les locaux de police afin de contrôler son alcoolémie. Arrivé devant les locaux, le latéral de Bastia tentait de prendre la fuite en courant avant d'être rattrapé par un des policiers.

Dans la bousculade, Jebbour aurait volontairement donné un coup de pied dans le tibia du fonctionnaire, les deux hommes auraient ensuite chuté. En se relevant, Yassine Jebbour souffrait d'une blessure à la pommette. Il est depuis en garde à vue pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique". Après avoir refusé un premier contrôle d'alcoolémie, il était finalement soumis à un test vers midi où il présentait encore 0,53 mg par litre d'air expiré (soit 1 gramme par litre de sang).