publié le 31/05/2016 à 19:17

Emmanuel Macron et son épouse auraient tenté de duper le fisc pour échapper à l'ISF selon les informations publiées par le Canard Enchaîné et Mediapart mardi 31 mai. Le couple aurait été rattrapé par la patrouille pour avoir sous-évalué sa déclaration de patrimoine et pour rester en dessous du seuil de 1,3 million d'euros, à partir duquel les contribuables sont soumis à l'Impôt de Solidarité sur la fortune (ISF). Emmanuel Macron devra s’acquitter d'un peu plus de 10.000 euros pour régulariser sa situation fiscale.



Cette anomalie a été relevée lors de l'examen de la situation du ministre de l'Économie par les services de Bercy après sa nomination, à la demande de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (Hatvp). Les services du ministère de l'Économie et des Finances ont estimé que la résidence de Brigitte Macron au Touquet (Pas-de-Calais) était sous-déclarée de 200.000 euros. Après réévaluation, le ministre est donc devenu redevable de l'ISF, même si le barème reste modeste en début de tranche.

Des attaques à répétition qui agacent l'intéressé

Comme le veut normalement la loi, ces réévaluions sont couvertes par le secret fiscal. Au cours d'un déplacement dans le Nord mardi 31 mai, le ministre le plus turbulent du gouvernement n'a donc pas caché sa colère lorsque cette information a fuité dans la presse : "Je ne suis dupe de rien. Ces derniers jours ou ces dernières semaines il y a un emballement sur à peu près tous les sujets, pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser salir l'action qui est la mienne."

Emmanuel Macron ne se laisse pas démonter pour autant et a adressé un message aux auteurs présumés de ces attaques : "Ça ne fait que conforter ma détermination à renouveler l'offre politique et à changer la vie politique". Après la polémique du "costard" quelques jours auparavant, ce nouvel accroc a apporté un peu d'eau au moulin des détracteurs du ministre de l'Économie, qui s'en sont donné à cœur joie sur les bancs de l'Assemblée mardi 31 mai.