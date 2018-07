publié le 28/08/2016 à 18:54

Les producteurs de lait promettent des actions partout dans le pays, pour faire plier le géant du secteur Lactalis. Les syndicats agricoles ont décidé d'accentuer la pression sur Lactalis, annonçant une mobilisation nationale dès lundi 29 août pour tenter de forcer le géant laitier à remonter ses prix d'achat. "Une action d'envergure nationale" a été décidée après l'échec des négociations avec Lactalis la semaine dernière, a déclaré Philippe Jéhan, président de la FDSEA Mayenne.



Quelques heures plus tard, les principales organisations syndicales nationales de producteurs agricoles, FNSEA, FNPL et JA, ont annoncé dans un communiqué le lancement lundi 29 août d'"un mot d'ordre national pour aboutir à un accord avec Lactalis" sur le prix du lait.

À écouter également dans ce journal

- Primaire de droite: selon un sondage réalisé par l'Institut TNS Sofrès pour RTL, Le Figaro et LCI, si la primaire de la droite et du centre avait lieu ce dimanche 28 août, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé auraient tous les deux 34% des voix au premier tour. C'est toujours Alain Juppé qui l'emporterait au second. Mais l'écart se resserre car Nicolas Sarkozy a gagné 6 points depuis le début de l'été.

- Formule 1 : le Grand Prix de Belgique qui a été agité ce dimanche 28 août. C'est l'Allemand Nico Rosberg qui l'a remporté.



- Italie : le pape François va se rendre dès que possible dans les villages dévastés par le tremblement de terre qui a fait 291 morts. Il l'a dit ce matin à l'occasion de la messe.



- Gabon : c'est l'opposant Jean Ping qui vient de se déclarer vainqueur de l'élection présidentielle. Il dit attendre un coup de fil du président sortant Ali Bongo.