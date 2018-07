publié le 29/09/2016 à 18:30

La bataille est imminente en Irak. Les forces de la coalition vont bientôt lancer une importante offensive pour reprendre la ville Mossoul, dernier grand bastion de l’État islamique. Barack Obama, le président américain, a validé l’envoi de 600 soldats supplémentaires. Plus de 5.000 GI’s seront sur place, appuyés par 1.850 marins français sur le porte-avions Charles-de-Gaulle.

Le navire croise au large de la côte syrienne, d’où sont catapultés les 24 avions de chasse Rafale. Les entraînements de nuit se succèdent depuis plusieurs jours pour préparer cette opération. Les hommes, concentrés, participent aux derniers réglages et sentent la tension monter à l’approche du feu vert donné par l’état-major des armées. Les frappes aériennes se concentreront sur la Syrie et l’Irak, sur les terres de l’État islamique.



- Un accident de train a fait au moins de trois morts dans le New Jersey, près de New York. Une centaine de personnes ont également été blessées, dont beaucoup sont dans un état grave.

- François Hollande et Nicolas Sarkozy se rendront ensemble, à bord de l’avion présidentiel, aux obsèques de Shimon Peres en Israël vendredi.

- À Hayange en Moselle, la mairie Front national veut expulser le Secours populaire de son local municipal au motif que les bénévoles feraient de la propagande pro-migrants.



- Les Français sont de plus en plus réticents à l’idée de se faire vacciner. La couverture vaccinale ne cesse de reculer et les médecins peinent à convaincre les patients.

- Didier Deschamps a donné sa liste des joueurs de l’équipe de France convoqués pour les matches contre la Bulgarie et les Pays-Bas. Première apparition d’Aymeric Laporte, jeune défenseur de 22 ans.