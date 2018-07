publié le 26/04/2018 à 18:48

Le tension ne retombe pas à Air France. L'intersyndicale a coché quatre dates de grève, les 3 et 4 mai, puis les 7 et 8 mai. Une décision qualifiée de "fuite en avant" par la direction qui a lancé jeudi 26 avril une consultation sur les salaires, avec le soutien de Matignon. Ce développement intervient le jour du lancement, par la direction d'Air France, d'une consultation ouverte à l'ensemble des salariés sur un projet d'accord salarial pluriannuel, rejeté par l'intersyndicale.



"Ce projet qui vise à fixer dès aujourd'hui la trajectoire des salaires pour les trois prochaines années, n'est pas une réponse au conflit en cours dont l'objectif est de solder les sept années de blocage de nos grilles de salaires", a-t-elle écrit dans un communiqué. "Les dirigeants leurrent les salariés sur les conséquences de la consultation" qui sera close le 4 mai, car "pour sortir d'un conflit, il faut se mettre d'accord, donc il faut négocier", ont ajouté les organisations de pilotes, d'hôtesses et stewards et de personnels au sol.

À écouter également dans ce journal :

- Plan Borloo : fonds de 5 milliards d'euros, relance de la rénovation urbaine, effort sur l'école... Très attendu dans les banlieues, l'ambitieux rapport remis jeudi par Jean-Louis Borloo se veut aussi un avertissement sur les risques de "repli identitaire et communautaire" dans les quartiers, voire d'"apartheid" en matière de mixité.

- Notre-Dame-des-Landes : le Premier ministre Édouard Philippe a accordé jeudi 26 avril un nouveau délai aux occupants illégaux de la ZAD, leur donnant jusqu'au 14 mai pour se régulariser ou quitter la zone sous peine de nouvelles expulsions, les zadistes déplorant un "nouvel ultimatum" peu propice à un retour au calme.



- Dictées, leçons de grammaire et calcul mental : le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a dévoilé jeudi des recommandations pour les enseignants du primaire visant à améliorer "la réussite des élèves", sans convaincre des syndicats qui dénoncent un "pur exercice de communication".





- François Hollande a estimé mercredi 25 avril sur TMC que Macron pouvait se définir comme le "président des très riches", en raison de sa réforme de l'impôt sur la fortune. M. Macron est-il le "président des riches" ? "Non ce n'est pas vrai, il est le président des très riches", a répondu M. Hollande, invité de l'émission Quotidien.



- Belgique : de nombreux arbres sont coupés en Flandre sur les aires d'autoroute pour empêcher les migrants de se cacher. Une initiative qui fait polémique dans le royaume.