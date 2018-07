publié le 29/06/2016 à 14:37

Des moutons encore conscients lors de la saignée, des chevaux tirés au treuil jusqu'à l'abattage... L'association de défense des animaux L214 dévoile mercredi 26 juin de nouvelles images filmées en caméra cachée dans deux abattoirs du sud de la France. L'un à Pézenas dans l'Hérault, l'autre à Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes. Ce dernier travaille avec des élevages bio et est dirigé par un syndicat d'économie mixte. Robert Velay, le maire de la ville, en fait partie et est ancien boucher-charcutier. Selon lui, il n'y a rien de choquant dans les images diffusées par L214. "On n'est pas surpris des images, parce qu'il n'y a absolument pas de maltraitance. C'est sûr qu'une bête c'est toujours un peu récalcitrant, de temps en temps il faut un peu forcer les choses. Sur le principe on est clair", a-t-il déclaré. Olivier Falorni, député socialiste en charge de la commission d'enquête sur les abattoirs, a réagi vivement à ces nouvelles images de maltraitance. "Le contrôle humain ne suffit pas, il faut plus d'inspecteurs vétérinaires, il faut que les responsables bien-être animal, qui doivent être présents dans chaque abattoir, jouent mieux leur rôle, mais il faut aujourd'hui un complément", a-t-il affirmé, prônant l'installation d'un système de vidéo-surveillance.

À écouter également dans ce journal

- Loi Travail: la ministre Myriam El Khomri a fait quelques ouvertures devant les députés socialistes, avant de recevoir les syndicats en fin de journée le 29 juin. Elle propose notamment de redonner du pouvoir aux accords de branches.

- Turquie: Manuel Valls a témoigné de sa compassion à la suite de l'attentat à l'aéroport d'Istanbul dans la nuit du 28 au 29 juin. Attentat qui a fait 41 morts et 239 blessés. L'aéroport turc, réputé pour être l'un des plus sécurisés au monde, voit passer chaque année quelques 60 millions de passagers.

- Union européenne : lors d'une session extraordinaire au Parlement européen le 28 juin, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne s'est pas exprimé en anglais, mais en français et allemand, à la suite du Brexit. L'anglais pourrait, théoriquement du moins, être banni de Bruxelles, à l'issue de la sortie du Royaume-Uni de l'union.



- Environnement : à compter du 1er juillet 2016, les sacs plastiques à usage unique disparaîtront des supermarchés français. Et seront remplacés par des sacs réutilisables en nylon ou en coton notamment.



- Politique : La loi sur le non cumul des mandats doit entrer en vigueur en 2017, mais Nicolas Sarkozy, patron des Républicains, compte revenir dessus. Au siège du parti à Paris, ce 29 juin, il a affirmé vouloir la supprimer, et promet un mandat double maximum : un national, et un local.



- Cinéma : le film Camping 3 sort en salles ce 289 juin, toujours sous la direction de Fabien Onteniente. Franck Dubosc et son alter-ego Patrick Chirac reprennent donc du service. Les deux premiers volets ont été vus par 10 millions de personnes.