Après la manifestation cadenassée de Bastille le 23 juin dernier, une nouvelle mobilisation contre le projet de loi Travail était organisée à Paris le 28 juin. Alors que près de 2.500 policiers ont été mobilisés pour encadrer le cortège entre Bastille et place d’Italie, au moins 27 personnes ont été interpellées avant le départ de la manifestation selon les informations du Figaro et du Monde. Pour éviter les violences qui ont accompagné les précédents cortèges, la préfecture de police de Paris avait annoncé une centaine d’interdictions de paraître, tandis que les forces de l’ordre avaient pour consignes de "procéder à des contrôles afin d’éviter toute intrusion d’objet pouvant servir de projectile ou à se dissimuler".



Cette 11e journée de mobilisation nationale a été lancée par l’intersyndicale mobilisée contre la loi Travail : "CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL". Plusieurs cortèges ont déjà défilé dans la matinée comme à Marseille ou Rennes. Les syndicats seront par ailleurs reçus par Manuel Valls à Matignon mercredi 29 juin, en présence de la ministre du Travail Myriam El Khomri. Cependant, le gouvernement n’a pas l’intention d’ouvrir un nouveau cycle de négociation mais souhaite persuader les syndicats que l’article 2 du projet de loi - qui donne la primauté aux accords d’entreprises par rapport aux accords de branches - ne signifie pas une inversion des normes sociales.