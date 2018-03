publié le 29/06/2016 à 11:27

"Rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux". Mardi 28 juin, au Parlement européen, Marine Le Pen exulte. Lors d'une session extraordinaire, la présidente du Front National et plusieurs de ses collègues élus eurosceptiques ont laissé éclater leur joie, saluant le choix du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne.



"Regardez comme l'Histoire est belle quand la liberté se joue des pouvoirs en place et triomphe, portée par la volonté d'un peuple", s'est-elle réjoui. Selon la Française, le vote du 23 juin est au moins aussi important que la chute du mur de Berlin : "C'est un signal de liberté envoyé au monde entier. C'est aussi le cri d'amour d'un peuple à son pays". À travers ces déclarations, Marine Le Pen n'a fait que réaffirmer son intention de voir un référendum proposé au peuple français sur une possible sortie de l'UE.

> Intervention de Marine Le Pen au Parlement européen suite au Brexit (28/06/2016)

Même son de cloche du côté de Nigel Farage, leader du parti nationaliste britannique UKIP, et meneur du camp du "Leave" dans la campagne du Brexit. "Vous savez, c'est drôle quand même. Quand je suis venu ici, il y a 17 ans, et que j'ai dit vouloir mener une campagne en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, vous avez tous ri de moi, a-t-il commencé. Je dois dire que vous ne riez plus maintenant, n'est-ce pas ?" Il a par ailleurs accusé le Parlement européen d'être dans le déni à propos du projet politique qu'est l'UE. Après ses remarques, Nigel Farage a été pris pour cible par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. "Je dois dire que je suis surpris de vous voir ici, a-t-il lancé au Britannique. Vous vous battez pour la sortie. Le peuple britannique a voté en faveur de la sortie. Que faites-vous ici ?"

Pour Nigel Farage, les élus eurosceptiques ont de quoi se réjouir. "Je fais une prédiction : le Royaume-Uni ne sera pas le dernier état membre à quitter l'UE", a-t-il exulté. Il devrait cependant rester encore quelques temps à Bruxelles, en compagnie de plusieurs de ses collègues. Le 27 juin, son entourage a fait savoir que les eurodéputés de la couronne comptaient "représenter les intérêts britanniques" au sein de l'UE jusqu'à la sortie effective du pays.