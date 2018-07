Le journal de 12h30 : un week-end décisif pour la loi Travail

publié le 27/05/2016 à 14:27

La tension ne baisse pas dans le bras de fer entre le gouvernement et les opposants à la loi Travail. Après une huitième journée d'action nationale, l'intersyndicale opposée à la loi El Khomri appelle à amplifier la mobilisation. Du côté de l'Exécutif, Manuel Valls se déclare ouvert à des améliorations, mais refuse de toucher à la philosophie de la loi quand les syndicats FO et CGT réclament son retrait. En marge de son déplacement au Japon pour le sommet du G7, François Hollande a adressé un message de fermeté : "Si le dialogue est toujours possible, il n'est jamais fondé sur un ultimatum". "Je tiendrai bon parce que je pense que c'est une bonne réforme et nous devons aller jusqu'à son adoption", a ajouté le président de la République avec fermeté.



Sur le terrain, le barrage dressé autour de la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) a été évacué dans le calme par les forces de l'ordre dans la matinée. Au Havre, une assemblée générale est en cours pour déterminer la suite de l'action syndicale. L'approvisionnement des aéroports parisiens et de plusieurs raffineries est toujours suspendu pour le moment.

À écouter également dans ce journal

- Dans un contexte social particulièrement tendu, le procès des salariés d'Air France accusés d'avoir agressé un cadre de la direction au tribunal de Bobigny a été reporté au mois de septembre prochain.

- Barack Obama est devenu le premier président américain à se déplacer à Hiroshima pour rendre hommage aux civils tués par la première bombe atomique américaine il y a 71 ans, le 6 août 1945.



- Un militaire du 8e RPIMA de Castres (Tarn) a été agressé au cutter par deux individus et accusé d'être responsable des "bombardements en Syrie". Les deux agresseurs sont toujours activement recherchés.



- José Mourinho a officiellement été engagé pour trois saisons comme entraîneur de Manchester United.



- Trois Français vont disputer leur qualification pour les 8e de finale à Roland Garros : Richard Gasquet rencontre l'Australien Nick Kyrgios, Jérémy Chardy affronte Stanislas Wawrinka et Gilles Simon sera confronté à Viktor Troicki.