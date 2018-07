Le journal de 12h30 : PSA va embaucher 800 personnes en Alsace

publié le 30/08/2017 à 13:51

Les bonnes nouvelles sont rares pour l’économie française. L’annonce de l’embauche de 800 personnes par le groupe PSA Peugeot Citroën à Mulhouse a donc fait grand bruit ce mercredi 30 août. L’usine de Mulhouse verra ainsi ses effectifs augmenter de 15%, et ce afin d’augmenter les cadences et le volume de production, avec notamment la création d’une équipe weekend.



Cette augmentation des effectifs a été rendue possible par le succès de certains modèles récents, comme la DS 7 Crossback, présentée lors de l’investiture d'Emmanuel Macron. L’usine de Mulhouse espère ainsi parvenir à produire 63 véhicules à l’heure. Les syndicats tiennent à nuancer cette bonne nouvelle, en soulignant que les 800 postes créés seront certainement pourvus par des intérimaires, et donc précaires.

À écouter également dans ce journal

- La phase d’apprentissage est terminée, a prévenu Emmanuel Macron lors de ce premier conseil des ministres de rentrée. Le président a demandé à ses ministres de se montrer et de monter au créneau pour défendre la loi travail.

- Le gouvernement devrait bientôt augmenter la taxation des assurances vie de 23% à 30% afin d’instaurer un taux unique sur tous les produits d’épargne.



- La France a compté 780 000 naissances en 2016 soit 15 000 de moins qu’en 2015. Le nombre de naissances est en régression depuis plusieurs années maintenant.



- Les gendarmes poursuivent leurs recherches pour tenter de retrouver la petite Maëlys à Pont-de-Beauvoisin (Isère). 150 gendarmes passent au peigne fin la zone boisée au tour de la place des fêtes où la petite fille a été vue pour la dernière fois dans la nuit du 26 au 27 août.



- La Tour Montparnasse sert de support à une campagne de sensibilisation aux cancers infantiles et d’appel aux dons lancée par l’institut Gustave Roussy. Avec 20% de mortalité, le cancer reste la première cause de décès infantile.