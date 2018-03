publié le 30/08/2017 à 13:20

Nous sommes entre Bourg-en-Bresse et Perpignan avec un déménagement.. original, car un jeune homme qui purge une peine de 18 mois pour cambriolage ne supporte plus la prison de Bourg en Bresse. Lui qui habite plus au sud, à 523 kilomètres de là, dans un village des Pyrénées-Orientales, a le mal du pays. Quoi de plus simple donc que d'organiser son propre déménagement ? Pour cela, Steven va avoir l'idée d'attendre patiemment une permission de sortie. Et en profiter pour ne pas réintégrer sa cellule.



Mais attention ici, pas question de cavale. Le prisonnier va tout simplement se réfugier dans la maison familiale de Pia, dans sa chambre, où il va tranquillement attendre que les gendarmes viennent le chercher. Avec ce calcul ingénieux et tout simple : comme le veut la loi, il sera jugé pour évasion par le tribunal le plus proche, Perpignan, et avec un peu de chance sera écroué sur place.

Eh bien figurez-vous que ça a marché. L'astucieux Steven a écopé de trois mois ferme. Peu importe qu'il reste un peu plus longtemps derrière les barreaux. Il est à Perpignan, chez papa-maman, ça s'appelle du regroupement familial !