"L'Équipe" et Canal+ lancent un partenariat autour d'une offre pour abonnés

Deux grandes marques s'unissent pour "un partenariat autour d'une nouvelle offre pour les passionnés de sport". Dans un communiqué de presse transmis ce mercredi 30 août, Canal+ et L'Équipe indiquent que les deux "marques premium" vont désormais offrir une offre couplée pour les abonnées du groupe Canal+.



Ainsi, les deux médias très implantés dans le sport français promettent "une expérience de sport enrichie et cohérente pour les abonnées à l'inégalable offre sport de Canal", avec l'ajout du "contenu rédactionnel des équipes éditoriales de L'Équipe". Dans les faits, les abonnés à l'ensemble des services Canal+ auront un accès en priorité et en exclusivité à des contenus qui traiteront de tous les sports.

En avant-première, les abonnés Canal+ auront accès au riche contenu numérique de L'Équipe, sans oublier l'intégralité du quotidien en numérique dès 00h30. Hors contenus exclusifs pour les abonnés de C+, "La numérique" de L'Équipe est actuellement facturée 9,99 euros par mois sans engagement ou 100 euros par an. Sans surcoût pour les abonnés à l'offre Intégrale Canal+, l'option sera facturée 9,99 euros pour les abonnés au pack sport. Les contenus du quotidien seront accessibles sur tous les supports numériques via l'application myCanal ou l'application L'Équipe.

Les deux groupes, soutiens historiques du sport français, connaissent une érosion de leur nombre d'abonnés et comptent sur cette stratégie de rapprochement entre deux marques puissantes afin de booster la croissance de leurs offres numériques. Canal+ avait déjà annoncé un partenariat avec Orange dans le cadre des abonnements "fibre" de l'opérateur tricolore. À noter que les abonnés à certains forfaits Bouygues Télécom bénéficient en option gratuite de l'abonnement à L'Équipe numérique.