publié le 29/08/2016 à 13:44

Trois jours avant la rentrée scolaire, Najat Vallaud-Belkacem a présenté ce lundi 29 août au matin l'année 2016/2017 pour les 12,8 millions d'élèves que compte la France. Elle a notamment affirmé que 60.000 nouveaux postes auront bien été créés d'ici à 2017, insistant sur les 80.000 postes supprimés par le gouvernement précédent et s'appuyant sur certaines collectivités locales de droite. Pour elle, la gauche gomme les inégalités quand la droite a affaibli l'éducation.



Najat Vallaud-Belkacem a aussi évoqué le jeu Pokémon Go. Le ministère de l'Éducation nationale a demandé un entretien avec Niantic, l'éditeur du jeu vidéo, pour interdire dans les établissements les Pokémon les plus prisés afin d'éviter les attroupements. Elle a parlé d'un "problème de sécurité". Les chefs d'établissements pourront même demander à être totalement exclus de la carte du jeu.

Le journal de 12h30 : Najat Vallaud-Belkacem fait sa rentrée

- En campagne pour la primaire de la droite et du centre, François Fillon attaque particulièrement son ancien président, Nicolas Sarkozy.

- Ce lundi 29 août, Bernard Cazeneuve reçoit les responsables de la communauté musulmane pour élaborer la Fondation pour l'islam de France.



- Les producteurs de lait sont tombés d'accord, ce lundi 29 août, pour une mobilisation d'ordre nationale contre Lactalis.



- À Bruxelles, l'Institut national de criminalistique a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit de dimanche 28 à lundi 29 août. Cinq personnes ont été interpellées.



- Ce dimanche 28 août, le jeune scientifique français Cyprien Verseaux a achevé un séjour d'un an sous un dôme de 90 mètres carrés. Dans le cadre d'une expérience de la NASA, l'expédition devait simuler la vie sur Mars.