publié le 31/08/2017 à 14:37

Après une dernière réunion multilatérale avec les partenaires sociaux, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud. Parmi les premières mesures dévoilées, on sait désormais que les indemnités globales de licenciement vont être augmentées d’un quart de mois de salaire par années d’ancienneté. Les indemnités prud'homales seront plafonnées à 3 mois pour deux ans et 20 mois de salaires pour employés ayant 30 ans d’ancienneté.



Les ordonnances sur le Code du travail prévoient également que les TPE de moins de 20 salariés puissent négocier avec un employé non élu et non mandaté par un syndicat. Dans les entreprises de 20 à 50 salariés, la négociation sera possible avec un élu du personnel non mandaté. Par ailleurs, les primes figurent parmi les nouveaux champs de négociation ouverts dans l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, selon la même source.

À écouter également dans ce journal

- En défendant le principe d’une hausse de la CSG, Emmanuel Macron a lancé une phrase polémique dans Le Point en lâchant que "les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes".

- Le groupe La Redoute devrait être revendu aux Galeries Lafayette pour un montant qui n’a pas été renouvelé pour le moment.



- La ministre de la Santé Agnès Buzin a quant à elle annoncé un tiers payant généralisable à partir de l’année prochaine, il ne sera pas donc pas obligatoire.



- Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Maëlys. Il se trouvait près des lieux du mariage dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la disparition de la petite Maëlys, âgée de 9 ans.



- L’équipe de France s’apprête à disputer un match déterminant face aux Pays-Bas ce soir dans le cadre de la campagne de qualification au Mondial 2018.