La Braderie de Lille sécurisée et sous tension

publié le 31/08/2017 à 13:55

Son annulation avait été vécue comme un échec face aux attaques terroristes en France. La Braderie de Lille est de retour cette année, après avoir passé son tour en 2016, quelques semaines après l'attentat de Nice. Une braderie pas tout à fait comme en 2015. La menace terroriste n'a pas diminué, alors pas question de se lâcher sans filet de sécurité pour Martine Aubry. La maire de Lille a déclaré : "Il faut y aller le coeur léger", certes, mais aussi "que chacun regarde autour de soi, et appelle le numéro vert spécialement prévu s'il voit quelque chose de suspect".



Un important dispositif a donc été mis en place pour assurer la sécurité des visiteurs et éviter un nouveau drame, quelques semaines après l'attentat à la voiture-bélier de Barcelone. Entre la surveillance des stations de métro, des gares jusqu'à Bruxelles, des axes routiers et fluviaux d'une part, et les contrôles et les fouilles aléatoires dans et autour du périmètre fermé de la braderie d'autre part, ce sont 3.000 fonctionnaires qui seront mobilisés. Un chiffre supérieur de 50% à celui de 2015 (2.000), signe d'un effort "considérable", selon le préfet du Nord Michel Lalande.

Deux risques majeurs ont été identifiés : l'attentat à la voiture-bélier, comme à Nice et Barcelone, et les mouvements de foule meurtriers nés d'une fausse alerte. Pour prévenir le premier, la ville a investi 150.000 euros dans un millier de blocs de béton de 500 kg à deux tonnes qui seront disposés sur les points d'accès au périmètre. Pour se prémunir du second, le préfet a interdit l'usage et la vente de pétards, et 630 policiers municipaux patrouilleront pour rassurer les visiteurs. "Sécuriser sans étouffer la fête : il ne s'agit pas de fliquer la braderie", explique Didier Perroudon, directeur de la sûreté départementale.



Le périmètre de la Braderie de Lille a aussi été réduit de 10%. Une taille qui renoue avec l'"esprit bradeux" en voie de disparition lors des précédentes années. L'interdiction des commerçants ambulants ainsi que la création d'une braderie pour les enfants le dimanche contribuent aussi à rendre son échelle humaine à l'événement.